La Francia si prepara a una grossa sorpresa: il governatore della Banca centrale, François Villeroy de Galhau, ha deciso di dimettersi con un anno di anticipo. L’annuncio arriva proprio mentre il paese deve affrontare nuove sfide economiche. La sua partenza è prevista per giugno, anche se l’incarico sarebbe dovuto durare fino alla fine del 2027. Una decisione che potrebbe influenzare gli equilibri economici già complicati.

La Francia è alle prese con un nuovo problema economico. Il governatore della banca centrale francese, François Villeroy de Galhau, ha annunciato che lascerà a giugno il suo incarico prima della fine del suo mandato che era previsto a fine 2027. Si tratta di un fulmine a ciel sereno per il Paese, che negli ultimi tempi ha registrato un periodo d’incertezza finanziaria, dovuto anche alla stagnazione del pil allo 0,6% nel 2025.In una lettera ai dipendenti, Villeroy de Galhau ha espresso la sua gratitudine per l’incarico, ricordando che i suoi anni al servizio dell’euro e della banca francese «sono e rimarranno l’onore della mia carriera pubblica». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Grosso guaio per Macron: si dimette (con un anno d’anticipo) il governatore della Banca centrale

Un terremoto scuote la Banca di Francia.

