Binago fuori strada con la bici | viene trafitto a una spalla da un ramo

Un incidente è avvenuto oggi in una zona boschiva a Binago, dove un ciclista è uscito dalla strada e è rimasto ferito. Durante il percorso, è stato colpito a una spalla da un ramo, che ha causato una ferita. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato l’uomo in ospedale per le cure del caso. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità.

Binago (Como), 29 aprile 2026 – È' finito fuori stra d a mentre stava percorrendo un tratto all'interno di una zona boschiva a Binago, rimanendo trafitto a una spalla da un ramo. Il ferito è un uomo di 24 anni, soccorso nel primo pomeriggio di oggi dai vigili del fuoco e dal personale sanitario del 118. La chiamata è arrivata alla centrale poco prima delle 15, segnalando il punto in cui si trovava il ciclista: lungo via Orietta, all'interno dell'area boschiva di Binago. I vigili del fuoco sono quindi arrivati in posto con la squadra Saf specializzata in questo genere di interventi, assieme ai sanitari del 118. Dopo il recupero e una prima medicazione, il ventiquattrenne è stato trasferito in codice giallo all'ospedale di Circolo di Varese, e qui ricoverato.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Binago, fuori strada con la bici: viene trafitto a una spalla da un ramo The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook Notizie correlate Cade nei boschi e resta trafitto da un ramo: ciclista soccorso a BinagoIntervento di soccorso tecnico urgente nel pomeriggio di oggi, 29 aprile 2026, a Binago, dove un ciclista è rimasto ferito in seguito a una caduta... Leggi anche: Una cabriolet rossa va fuori strada. Una giovane donna sopravvive. Viene accolta da una madre che ha perduto sua figlia...