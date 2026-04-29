Una cittadina italiana è stata condannata in Egitto a sei mesi di carcere in seguito a una sentenza confermata in appello. La donna, madre di una bambina di tre anni e mezzo, è coinvolta in una disputa legale riguardante la custodia della figlia. La condanna riguarda un’accusa di adulterio. La decisione della corte è definitiva e non sono previste ulteriori impugnazioni.

"Siamo pronti". La sfida dell'Iran. Il Pentagono prepara l'operazione di terra In Egitto è stata confermata in appello la condanna a sei mesi di carcere per la cittadina italiana Nessy Guerra, madre di una bambina di tre anni e mezzo contesa. La 26enne originaria di Sanremo era stata denunciata dall’ex marito italo-egiziano per adulterio, previsto come reato penale nell’ordinamento egiziano, e condannata in primo grado il 19 febbraio. Nel corso della vicenda, le autorità egiziane non hanno autorizzato la partenza dal Paese della bambina, oggetto di una contesa legale per l’affidamento; sulla minore il padre ha fatto imporre dai giudici un divieto di espatrio fino ai 21 anni.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bimba contesa: madre italiana condannata per adulterio

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