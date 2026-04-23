Nella notte, una bambina di sei anni rimasta gravemente ferita nell’incidente a Catanzaro è stata trasportata con un volo militare all’ospedale Gaslini di Genova. La tragedia ha causato la morte della madre e di altri due figli della famiglia. La piccola si trova in condizioni critiche e si trova sotto cure specialistiche all’ospedale ligure.

È arrivata nella notte all’Istituto Gaslini di Genova la bambina di sei anni rimasta gravemente ferita nella tragedia avvenuta a Catanzaro, costata la vita alla madre e a due dei suoi figli. La piccola, unica sopravvissuta, è attualmente ricoverata in Terapia intensiva, in prognosi riservata. Il trasferimento si è concluso con esito positivo intorno alle 2, al termine di un’operazione complessa che ha coinvolto direttamente i professionisti dell’ospedale pediatrico genovese. Un’équipe del Gaslini ha raggiunto la Calabria per prendere in carico la bambina e accompagnarla durante il volo sanitario verso Genova, garantendo continuità assistenziale e sicurezza in ogni fase.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La bimba sopravvissuta a Catanzaro trasferita al Gaslini di Genova con un volo militare: è in condizioni critiche

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