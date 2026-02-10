Crans Montana buone notizie | fuori pericolo i ragazzi ricoverati a Milano migliorano anche le condizioni del giovane di Cantù

Le condizioni dei ragazzi coinvolti nell’incendio di Capodanno a Crans Montana migliorano. I giovani ricoverati a Milano sono fuori pericolo, e anche il giovane di Cantù sta meglio. La notizia ha portato un sospiro di sollievo tra le famiglie e i medici.

Arrivano notizie incoraggianti per i giovani rimasti feriti nell'incendio scoppiato nella notte di Capodanno a Crans Montana e trasferiti negli ospedali di Milano. Secondo quanto riferito dall'assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso, i ragazzi non sono più in pericolo imminente di vita.

