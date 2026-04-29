Bilancio regionale | via al DEFR tra scontri e accuse di vuoto strategico

Il Consiglio regionale ha approvato il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria (DEFR) 2026-2028 il 29 aprile, dopo settimane di discussioni e confronti tra le diverse forze politiche. Durante i lavori, sono stati sollevati vari dubbi da parte delle opposizioni, che hanno criticato l’assenza di indicazioni specifiche su sanità e sulla gestione delle conseguenze dell’alluvione recente. La discussione si è conclusa con scontri tra i partecipanti, che hanno portato a un clima acceso in aula.

? Cosa sapere Il Consiglio regionale approva il DEFR 2026-2028 il 29 aprile dopo il voto.. Le opposizioni contestano la mancanza di strategie per sanità e gestione post alluvione.. Il Consiglio regionale ha approvato mercoledì 29 aprile 2026 il Documento di economia e finanza regionale 2026-2028, sancendo il via libera alla manovra di bilancio dopo un acceso confronto tra le forze politiche in aula. La seduta, che ha protagonista la relazione del presidente della Prima Commissione Roberto Di Pardo, si è conclusa con l’approvazione a maggioranza dell’atto centrale della programmazione economica. Oltre al DEFR, l’Assemblea ha dato il consenso anche al riconoscimento dei debiti fuori bilancio e alle procedure per il ripiano del disavanzo di amministrazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bilancio regionale: via al DEFR tra scontri e accuse di vuoto strategico Notizie correlate Il bilancio regionale approda in Consiglio. Poche modifiche al testo e un po’ di malumori tra i consiglieriDomani approda in Consiglio regionale la prima manovra finanziaria della legislatura di Roberto Fico. Airola, otto ore di Consiglio comunale tra scontri e accuse dell’opposizioneIl 9 marzo 2026 il Consiglio Comunale si è riunito su richiesta dei Consiglieri Comunali ABBATE Giulia, FALZARANO Gennaro, MALTESE Giuseppe, STRAVINO... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Bilancio regionale, via libera delle Commissioni; BILANCIO 2025 E RESTITUZIONE DEGLI AIUTI DI STATO: VIA LIBERA DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI; Bilancio regionale, via libera in Commissione: la manovra 2026-2028 approda in Aula; Via libera del Consiglio Valle alla prima variazione di Bilancio: vale 37,3 milioni di euro. Regione Lombardia, via libera al bilancio da 34 miliardi: 24 alla sanità. Fontana e Alparone: Nessun aumento delle tasseIl Consiglio regionale della Lombardia ha approvato a maggioranza il bilancio di previsione 2026-2028, una manovra complessiva da circa 34 miliardi di euro. I voti favorevoli sono stati 48, quelli ... affaritaliani.it Bilancio regionale, attesa per il dibattitoIeri il via libera delle Commissioni. Questa mattina la relazione del presidente Bardi, che aprirà una discussione che si preannuncia vivace ... rainews.it BARDI ILLUSTRA LA MANOVRA IN CONSIGLIO REGIONALE: BILANCIO CON 4,37 MILIARDI DI EURO https://www.sassilive.it/cronaca/politica/bardi-illustra-la-manovra-in-consiglio-regionale-bilancio-con-437-miliardi-di-euro/ - facebook.com facebook Bilancio regionale, la replica della giunta Rocca: “Con noi i conti sono in ordine” roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com