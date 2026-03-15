A Airola, il Consiglio comunale si è protratto per otto ore tra scontri tra maggioranza e opposizione. I consiglieri di minoranza hanno sollevato accuse riguardo a presunte inadempienze su capannoni industriali, scuole, rifiuti e il Piano Urbanistico Comunale. La seduta si è caratterizzata per confronti vivaci e tensioni tra i partecipanti.

Il 9 marzo 2026 il Consiglio Comunale si è riunito su richiesta dei Consiglieri Comunali ABBATE Giulia, FALZARANO Gennaro, MALTESE Giuseppe, STRAVINO Giuseppe e SUPINO Biagio. Per oltre 8 ore sono state esaminate alcune situazioni di interesse generale, per alcune delle quali il Comune è risultato inadempiente. Per ciascun argomento sono seguite le relative proposte, alle quali il Sindaco Vincenzo FALZARANO, gli assessori BERNARDO Antonietta, BUONO Vincenza, LAUDANNA Antonello e NAPOLITANO Michele, i consiglieri DE SISTO Ornella e INFLUENZA Carmine hanno votato contro. Perché l’Opposizione ha proposto un manifesto pubblico per informare i cittadini sullo stato dell’arte dei cantieri del patrimonio scolastico comunale con le date della fine dei lavori dei singoli plessi scolastici. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Airola, otto ore di Consiglio comunale tra scontri e accuse dell’opposizione

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