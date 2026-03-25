Il bilancio regionale approda in Consiglio Poche modifiche al testo e un po' di malumori tra i consiglieri

Domani il bilancio regionale sarà portato in Consiglio per l’approvazione. La manovra finanziaria, presentata durante la prima sessione della nuova legislatura, ha subito poche modifiche rispetto alla versione iniziale. Tra i consiglieri ci sono state alcune reazioni di insoddisfazione, ma il testo rimane sostanzialmente invariato rispetto all’ultimo documento condiviso.

Domani approda in Consiglio regionale la prima manovra finanziaria della legislatura di Roberto Fico. Poche modifiche al testo iniziale. Obiettivo: uscire dall'esercizio provvisorio. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Legalità e memoria: il progetto di Bruna Siviglia approda in Consiglio regionaleDurante l’incontro con il presidente Cirillo, è stato annunciato che il libro scritto dalla presidente Biesse insieme a Cristina Cortese, sarà... Leggi anche: Il debito con l'Asi approda in consiglio: "Commissione bilancio bypassata e principio cronologico non rispettato" Contenuti utili per approfondire Il bilancio regionale approda in... Temi più discussi: Campania, la Finanziaria approda in Aula: Manfredi accelera per rispondere alle urgenze del territorio; Regione Campania, concluso l’esame del bilancio 2026 in commissione; Bilancio slitta la Commissione | cambia tutto il calendario e ora rischia anche il Consiglio; Agropoli, il bilancio approda in aula tra mal di pancia e incertezze: Mutalipassi cerca i numeri. Via libera alla parifica del bilancio regionale 2021, si chiude il contenzioso fra la Corte dei Conti e la RegioneRisolti i problemi legati ai due anni che bloccavano tutto nei prossimi mesi la Corte sarà chiamata a pronunciarsi per la prima volta sulle annualità 2022, 2023 e 2024. blogsicilia.it Bilancio Regione Campania 2026, via libera in Commissione: ora il passaggio in ConsiglioSi è concluso nella giornata di ieri, 20 marzo, l'esame della Manovra Finanziaria 2026 da parte della Commissione Regionale Bilancio, Finanze, Demanio e Patrimonio della Regione Campania, presieduta d ... ilvescovado.it Con una lettera alla presidente del Consiglio Meloni, si è dimessa dal ruolo di ministra del Turismo Daniela Santanchè. "Non ho difficoltà a dire 'obbedisco'", ha scritto Santanchè, ribadendo di avere un certificato penale "immacolato" e sottolineando amarezza - facebook.com facebook I giudici hanno impiegato due ore di camera di consiglio per arrivare al verdetto di condanna per l'infanticidio per Melissa Russo Machado, 29enne di origini italo-brasiliane che aveva partorito nella notte tra il 28 e il 29 ottobre del 2024 nell' appartamento so x.com