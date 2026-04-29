Bilancio preventivo delle Aziende sanitarie arriva l' ok | l' analisi dei costi e gli aumenti

Il bilancio preventivo delle Aziende sanitarie è stato approvato, includendo un incremento del personale nei servizi sanitari e un potenziamento della sanità territoriale. Sono previsti investimenti in strutture e tecnologie, oltre a nuove misure di controllo della spesa per fronteggiare l’aumento dei costi. Queste decisioni sono state condivise durante le sedute di approvazione, senza specificare cifre o dettagli sulle risorse allocate.

Più personale nei servizi sanitari, sviluppo della sanità territoriale, investimenti in strutture e tecnologie e nuove azioni di controllo della spesa per affrontare l’aumento dei costi. Sono questi i principali elementi che caratterizzano il Bilancio preventivo 2026 delle aziende sanitarie.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Le aziende sanitarie. Bilancio, disco verde: "Crescita e investimenti"Più personale nei servizi sanitari, sviluppo della sanità territoriale, investimenti in strutture e tecnologie e nuove azioni di controllo della... Aziende sanitarie, bilancio 2025 in rosso di 70 milioni: "Obiettivo pareggio quest'anno"Bilanci delle Aziende sanitarie ferraresi: continua il percorso di governo dei conti che porterà nell’anno 2026 ad un risultato di pareggio nella... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Bilancio preventivo Aziende Sanitarie. Aumentano i fondi, ma sono vincolati; Le aziende sanitarie. Bilancio, disco verde: Crescita e investimenti; Approvato il bilancio preventivo dell’Ausl di Reggio: entro fine anno conti in equilibrio; Approvati i bilanci economici preventivi 2026 delle aziende sanitarie modenesi. Le aziende sanitarie. Bilancio, disco verde: Crescita e investimentiApprovato dalla Ctss con 16 voti favorevoli, 43 astenuti e nessun contrario. Natalini: Un risultato per il quale esprimo soddisfazione. E’ uno sprone. msn.com Approvato dalla CTSS il Bilancio Economico Preventivo 2026 dell’Azienda USL Reggio Emilia: entro fine anno conti in equilibrioÈ stato approvato nella mattinata odierna dalla CTSS presieduta dal Presidente della Provincia e Sindaco di Castellarano Giorgio Zanni, con i voti favorevoli di tutti i Sindaci e con la sola astension ... sassuolo2000.it L'appuntamento è fissato per giovedì 30 aprile in via Silvio Mina: all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto 2025 e il bilancio preventivo. La presidente Biagini: «Momento fondamentale per il futuro dei nostri animali» - facebook.com facebook