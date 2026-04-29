Bilancio positivo e incoraggiante per l’Open Day dedicato al benessere della donna e all’attività di prevenzione organizzato dalla sezione di Manfredonia dell’AMMI

L’Open Day dedicato al benessere femminile e alla prevenzione si è svolto il 22 aprile 2026 nella sezione di Manfredonia dell’AMMI. L’evento ha visto la partecipazione di molte donne interessate a verificare la propria salute e a ricevere informazioni su pratiche di prevenzione. La giornata si è conclusa con un riscontro positivo, evidenziando un buon livello di coinvolgimento tra le partecipanti e i professionisti presenti.

Bilancio positivo e incoraggiante per l’Open Day dedicato al benessere della donna e all’attività diprevenzione organizzato dalla sezione di Manfredonia dell’AMMI – Donne per la salute il 22 aprile2026. “Come ogni anno -spiega la presidente della Sezione AMMI Manfredonia, Michela D’Errico - anchequest’anno abbiamo aderito alla Giornata Nazionale con il nostro intervento diretto sul territorio.Abbiamo bissato la giornata di prevenzione del cancro al seno facendo ritornare in piazza il“Mammomobile” su cui sono state effettuate le mammografie, mentre grazie alla disponibilità deimedici specialisti dell’Ambulatorio Sociale Polispecialistico Mons. Castoro della Caritas Diocesanache sorge presso la Casa della Carità, altre donne di età inferiore ai 40 anni si sono sottopostegratuitamente a visita senologica”.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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