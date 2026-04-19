Le iniziative promosse dalla sezione AMMI di Manfredonia per la Giornata Nazionale della Salute della Donna

Per la XI Giornata Nazionale della Salute della Donna, la sezione AMMI di Manfredonia ha organizzato diverse attività dedicate alla sensibilizzazione e alla prevenzione. Le iniziative includono incontri informativi e screening gratuiti rivolti alle donne della zona. La giornata si svolge in diverse location della città, con l'obiettivo di promuovere la cura della salute femminile e favorire l'accesso alle cure preventive.

iniziative organizzate dall’A.M.M.I. Donne per la salute - Sezione di Manfredonia nella giornata di Dalle ore 9.30 alle ore 12.30 in Piazza del Popolo dove, prenotandosi al numero 346 034 1276, le donne dai 50 ai 69 anni potranno sottoporsi gratuitamente allo screening mammografico. Sociale Polispecialistico Mons. Castoro (via Dei Rovi, 1 – Casa della Carità) prenotandosi allo una mission centrale per la nostra Associazione che sostiene la ricerca scientifica in questo campo”. 8.30 e le 13.00 e tra le 15.00 e le 17.00 sempre del 22 aprile indicando semplicemente servizio vaccinazioni e igiene pubblica di via Barletta, specificando “screening Ammi”.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Le iniziative promosse dalla sezione AMMI di Manfredonia per la Giornata Nazionale della Salute della Donna Notizie correlate Giornata nazionale della salute della donna: il calendario delle iniziativePrato, 9 aprile 2026 - In occasione dell’11ª Giornata nazionale della salute della donna, che si celebra il 22 aprile, Fondazione Onda, osservatorio... Leggi anche: Visite e servizi gratuiti per la giornata nazionale della salute della donna Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Giornata nazionale del Made in Italy 2026: la Direzione generale Archivi presenta le iniziative degli Archivi di Stato; 25 aprile - Festa della Liberazione; La Farnesina e la rete diplomatico-consolare celebrano la Giornata del Mare; Oltre 30 eventi in tutta Italia per il Lav’s Earth Day 2026. Giornata nazionale della salute della donna. Dal 22 aprile porte aperte in tutta Italia in oltre 180 ospedali con i Bollini RosaÈ l'iniziativa promossa da Onda con il patrocinio di 19 tra Società Scientifiche e Associazioni, per celebrare la prima Giornata nazionale sulla salute della donna. Mille servizi tra visite e consulti ... quotidianosanita.it Giornata Nazionale della Disabilità Intellettiva e/o Relazionale. Anffas Onlus lancia iniziativa di informazione in tutta ItaliaLa manifestazione, giunta all'ottava edizione, si svolgerà il giorno in cui Anffas compie il 57mo anno dalla sua fondazione. Promosse da Nord a Sud attività per coinvolgere quante più persone ... quotidianosanita.it In occasione della Giornata nazionale per la donazione e il trapianto di organi, la storia a lieto fine di Antonio Felli: salvo dalla sindrome di Berger grazie al gesto del gemello - facebook.com facebook Il 19 aprile 2026 si celebra la Giornata Nazionale della Donazione di Organi, Tessuti e Cellule. Ogni sì alla #donazione di organi è una vita che riparte. Tu puoi fare la differenza. Video del CNT: x.com