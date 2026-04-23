Consiglio maggioranza assente | salta la variazione di bilancio e scoppia la polemica

In assenza della maggioranza, il Consiglio comunale non ha potuto approvare la variazione di bilancio prevista. La convocazione dell’assemblea era finalizzata a ratificare una delibera già approvata dalla Giunta, ma l’assenza dei membri della maggioranza ha impedito il voto. Le opposizioni hanno commentato la situazione, sottolineando che l’aula era stata chiamata a discutere un documento già deciso, senza ulteriori approfondimenti.

Maggioranza assente, salta la variazione di bilancio e in Consiglio comunale scoppia la polemica. La mattinata di oggi viene sintetizzata così dalle opposizioni: “Oggi l'Aula era convocata per ratificare una decisione già assunta dalla Giunta, ossia una corposa variazione di bilancio contenente.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Il consiglio comunale approva la variazione al bilancio di previsione ed altre delibereIl Consiglio comunale di Catania, presieduto da Sebastiano Anastasi, si è riunito nella seduta di ieri sera dopo la sospensione dei lavori avvenuta... L'ultima variazione di bilancio divide il consiglio comunale: dove vanno i soldi dei lecchesiCon 18 voti favorevoli e 11 contrari il consiglio comunale di Lecco ha approvato lunedì sera la variazione al bilancio di previsione 2026-2028,... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Assenze e imbarazzi. La maggioranza va sotto. Ribaltone in commissione. Il consiglio comunale di Matera salta per assenza della maggioranzaMaggioranza assente e seduta rinviata alla seconda convocazione, fissata alle ore 15:30 di venerdì 13 febbraio. È stato un Consiglio comunale durato pochi minuti quello svoltosi oggi pomeriggio nella ... ansa.it Barletta, a sorpresa salta il Piano Casa: maggioranza subisce stop in ConsiglioRinviata anche la delibera sulla zona «B5». Il centrosinistra esulta. Dem: «Poteva essere uno strumento utile, invece hanno voluto forzare la mano e non hanno i numeri» Piano Casa non approvato e ... lagazzettadelmezzogiorno.it