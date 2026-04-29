Bilancio della Fondazione Teatro della Toscana disavanzo da 900mila euro

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro della Toscana ha approvato all’unanimità il bilancio consuntivo del 2025, che mostra un disavanzo di circa 900mila euro, insieme al bilancio preventivo per il 2026 e all’ipotesi di andamento per il 2027. La riunione ha stabilito tre obiettivi principali: portare avanti il progetto artistico, risanare la situazione finanziaria e rilanciare l’istituzione.

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro della Toscana ha approvato all’unanimità il Bilancio consuntivo 2025, il Preventivo 2026 e l’ipotesi di andamento 2027, fissando tre priorità: progetto artistico, risanamento economico e rilancio dell’istituzione. Il direttore generale.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Pergola, ci sono 900mila euro di disavanzoCon un disavanzo di circa 900mila euro, che viene coperto con l’utilizzo di riserve proprie, la Fondazione Teatro della Toscana ha approvato il... Da Fondazione Bcc Milano 900mila euro al Mario Negri, Remuzzi: “Obiettivo trapianto senza rigetto”“Grazie al generoso sostegno della Fondazione Bcc Milano possiamo realizzare una rivoluzione: fare in modo che si arrivi a eseguire i trapianti senza... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Fondazione Teatro a Fano, bilancio in ordine. Sono in crescita l’attività e il pubblico. Oggi è attesa l’approvazione in consiglio comunale; AGGIORNATA - Teatro Toscana sotto di 900.000 euro: 'Nel 2026 pareggio di bilancio'; Teatro della Toscana, ok al bilancio 2025 senza nuovi contributi; Fondazione Pergolesi Spontini, approvati il bilancio sociale e consuntivo: giro d'affari di 3,4 milioni di euro. Bilancio della Fondazione Teatro della Toscana, disavanzo da 900mila euroIl Consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro della Toscana ha approvato all’unanimità il Bilancio consuntivo 2025, il Preventivo 2026 e l’ipotesi di andamento 2027, fissando tre priorità: p ... firenzetoday.it Teatro della Toscana, risanamento economico e rilancio artistico: il bilancio del CdASi è concluso nel segno di questi tre obiettivi, Progetto artistico, Risanamento economico, Rilancio dell’Istituzione, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro della Toscana (Regione To ... 055firenze.it Questo bilancio, il trentatreesimo dalla nascita della Fondazione, registra uno dei migliori risultati della storia dell’Ente Leggi https://www.il-meridiano.it/notizie/22412-fondazione-crtrieste-approva-il-bilancio-2025-con-uno-dei-migliori-risultati-della-sua-storia. - facebook.com facebook Jesi, il 2025 nel bilancio della Fondazione Pergolesi Spontini: giro d’affari di 3,4 milioni x.com