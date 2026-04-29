Biglietti via WhatsApp e tolleranza zero per chi evade | la doppia mossa sui trasporti pubblici

Start Romagna ha annunciato due interventi principali sui trasporti pubblici: la possibilità di acquistare i biglietti tramite WhatsApp e una tolleranza zero contro chi tenta di eludere il pagamento delle tariffe. L’azienda ha lavorato per migliorare i canali di acquisto e ridurre l’evasione, con l’obiettivo di assicurare servizi più sicuri e affidabili per gli utenti. Queste misure sono state messe in atto per rafforzare la regolarità delle corse e migliorare l’esperienza di viaggio.

Politiche per la regolarizzazione dell’accesso ai servizi di tpl attraverso lo sviluppo e l’efficientamento dei canali d’acquisto e la lotta all’evasione tariffaria: è il doppio fronte che vede impegnata Start Romagna al fine di garantire la sicurezza, la regolarità del viaggio e un’esperienza.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Trasporti pubblici a rischio, biglietti più alti con il caro carburantiLa crisi energetica scatenata dall’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran ha un ennesimo impatto sul costo della vita. Unieuro Forlì-Fortitudo, tolleranza zero sui biglietti: annullati i primi tagliandi acquistati in modo irregolareSale la tensione agonistica, ma anche il livello di guardia sul fronte dell'ordine pubblico in vista del big match tra Unieuro Forlì e Fortitudo... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Trenord sbarca su WhatsApp: il biglietto ora arriva direttamente in chat; Da oggi il biglietto del treno arriva direttamente su WhatsApp; Il biglietto di Trenord si riceve su WhatsApp; Trenord, il biglietto del treno si riceve su WhatsApp: come funziona. Trenord lancia il biglietto via WhatsApp: come si acquista, come funzioneIl biglietto arriva direttamente via chat: basta aprire la conversazione per visualizzare tutte le informazioni sul titolo di viaggio e mostrarlo durante i controlli ... ilgiorno.it Trenord lancia il biglietto su WhatsApp: come funziona e dove acquistarloArriva il biglietto del treno via chat: Trenord introduce il biglietto su WhatsApp, una nuova modalità di ricezione del titolo di viaggio semplice e immediata, che sfrutta la diffusione e la praticità ... mentelocale.it AGGIORNAMENTO BIGLIETTI PER LA FINALE DI COPPA ITALIA Ai tifosi dell'Inter per la finale del 13 maggio sono stati assegnati i settori Curva Sud, Distinti Sud, Tribuna Tevere lato Sud e Tribuna Monte Mario lato Sud In Curva restano pochissimi post - facebook.com facebook New York, biglietti a 5 dollari per lo stadio: la mossa "anti-crisi" del sindaco Mamdani x.com