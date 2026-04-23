Unieuro Forlì-Fortitudo tolleranza zero sui biglietti | annullati i primi tagliandi acquistati in modo irregolare
In vista del match tra Unieuro Forlì e Fortitudo Bologna, previsto per domenica alle 18, si intensificano i controlli sui biglietti. Sono stati annullati i primi acquisti effettuati in modo irregolare, in un tentativo di prevenire eventuali problemi all’ingresso. La società ha adottato una politica di tolleranza zero riguardo alle vendite non conformi, rafforzando le verifiche per garantire che l’evento si svolga senza intoppi.
Sale la tensione agonistica, ma anche il livello di guardia sul fronte dell'ordine pubblico in vista del big match tra Unieuro Forlì e Fortitudo Bologna, ultima sfida della stagione regolare in programma domenica alle 18. La questura di Forlì-Cesena ha infatti avviato una stretta rigorosa sulla.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Verso il derby Unieuro-Fortitudo: biglietti nominali e limitazioni di residenza per il settore ospiti
Ok dalla questura. prosegue intanto la prevendita per i residenti in provincia di forlì-cesena. Unieuro-Fortitudo, domenica 26 aprile arriveranno 450 tifosi da BolognaDovrebbe presentare un bel colpo d’occhio il Palafiera, domenica 26 aprile in occasione dell’ultima gara casalinga della stagione regolare fra...
Contenuti e approfondimenti
Unieuro Forlì-Fortitudo, tolleranza zero sui biglietti: annullati i primi tagliandi acquistati in modo irregolareLa questura di Forlì ha infatti avviato una stretta rigorosa sulla vendita dei biglietti per evitare infiltrazioni della tifoseria ospite al di fuori dei settori stabiliti ... forlitoday.it
Forlì, sfida alla Fortitudo. Aradori sulla strada della ex verso l’A: Provo a batterla, poi ai playoff sarà la favorita»L’attesa domenica per il derby: Chiuderò la stagione senza saltare una gara. Non ho dimenticato la passione di Bologna, ma anche qui sto benissimo. Puntano ancora alla promozione diretta? Ma è tutto ... sport.quotidiano.net