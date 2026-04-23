Unieuro Forlì-Fortitudo tolleranza zero sui biglietti | annullati i primi tagliandi acquistati in modo irregolare

In vista del match tra Unieuro Forlì e Fortitudo Bologna, previsto per domenica alle 18, si intensificano i controlli sui biglietti. Sono stati annullati i primi acquisti effettuati in modo irregolare, in un tentativo di prevenire eventuali problemi all’ingresso. La società ha adottato una politica di tolleranza zero riguardo alle vendite non conformi, rafforzando le verifiche per garantire che l’evento si svolga senza intoppi.