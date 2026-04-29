Gli ispettori del Ministero della Cultura sono stati alla Fondazione per effettuare controlli sul Padiglione russo in vista della prossima edizione della Biennale Arte del 2026. Le verifiche riguardano le autorizzazioni necessarie per la riapertura dello spazio ai Giardini, dove si svolge la manifestazione. Le ispezioni sono state disposte dal MiC come parte delle procedure di verifica preliminari all’evento.

Accertamenti disposti dal MiC prima della Biennale Arte 2026. Al centro le autorizzazioni per la riapertura dello spazio ai Giardini. Zaia: “La cultura non diventi arena politica” Un’ispezione ministeriale alla sede della Fondazione della Biennale di Venezia, a Ca’ Giustinian, per fare chiarezza sull’allestimento del Padiglione russo in vista della Biennale Arte 2026. È quanto disposto dal Ministero della Cultura, che avrebbe inviato propri funzionari per acquisire documentazione e svolgere approfondimenti legati alla gestione dell’edizione dell’Esposizione Internazionale d’Arte, la cui vernice è in programma dal 5 all’8 maggio. Secondo quanto emerso, gli accertamenti riguarderebbero in particolare le autorizzazioni concesse alla Federazione Russa per l’organizzazione del proprio padiglione ai Giardini, spazio storico dello stato russo.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Biennale Arte, ispettori del MiC alla Fondazione: verifiche sul Padiglione russo

Il ministero della Cultura manda gli ispettori alla Biennale: verifiche sul padiglione russo

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