Biennale Arte Mic chiede documenti su compatibilità Padiglione russo con sanzioni

Il Ministero della Cultura ha richiesto alla Fondazione La Biennale di Venezia di fornire documenti riguardanti la compatibilità del Padiglione russo con le sanzioni attualmente in vigore. La richiesta si inserisce nel quadro delle verifiche sull’aderenza alle normative internazionali applicate all’esposizione. La Fondazione deve consegnare i documenti entro una data stabilita per chiarire la posizione del Padiglione russo durante la manifestazione.

(Adnkronos) – Il Ministero della Cultura ha chiesto alla Fondazione La Biennale di Venezia di fornire, con la massima urgenza, elementi in merito alla partecipazione della Federazione Russa alla 61a Esposizione Internazionale d'Arte, con particolare riferimento alle modalità di allestimento e di gestione del Padiglione e alla loro compatibilità con il regime sanzionatorio in vigore.. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Articoli correlati

Biennale arte, Tosi (FI): "Padiglione Russo? Con Salvini siamo su fronti diversi"Home > Video > Biennale arte, Tosi (FI): "Padiglione Russo? Con Salvini siamo su fronti diversi" “Non è giusto che la Russia possa aprire il suo...

Biennale: Giuli chiede dimissioni per il padiglione russoIl ministero della Cultura ha richiesto le dimissioni di Tamara Gregoretti dal Consiglio di Amministrazione della Biennale di Venezia a seguito della...

Una raccolta di contenuti su Biennale Arte

Temi più discussi: Russia alla Biennale, Buttafuoco: spazio ai dissidenti. Giuli chiede passo indietro al rappresentante Mic; Riapre il padiglione Russia: Giuli sfiducia la rappresentante Mic alla Biennale, lei resiste; Russia alla Biennale, Giuli chiede dimissioni della consigliera in quota MiC; Russia alla Biennale, Giuli chiede le dimissioni della rappresentante del Mic nel cda della Fondazione.

Biennale arte, Mic chiede documenti su compatibilità Padiglione russo con sanzioni(Adnkronos) - Il Ministero della Cultura ha chiesto alla Fondazione La Biennale di Venezia di fornire, con la massima urgenza, elementi in merito alla partecipazione della Federazione Russa alla 61/a ... msn.com

Padiglione russo alla Biennale di Venezia: Giuli sfiducia la rappresentante del Mic, lei non si dimetteCultura, politica e diplomazia: il dibattito sulla presenza del padiglione russo alla Biennale di Venezia 2026. Ecco cosa è successo e gli ultimi sviluppi sul caso. notizie.it

BIENNALE CASO INTERNEZIONALE / La presenza della Russia alla 61esima Esposizione d'Arte Internazionale della Biennale, che aprirà a Venezia dal 9 maggio, continua a far discutere. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli e il presidente della Biennal - facebook.com facebook

È ancora bufera sulla Biennale Arte che ha aperto alla partecipazione della Russia. Il ministro Giuli ha chiesto le dimissioni della rappresentante del ministero della Cultura che siede nel CdA x.com