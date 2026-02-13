Ztl Roma stretta sulle auto elettriche | pass da 1.000 euro all' anno per l' accesso nel centro

L’assessore alla Mobilità di Roma, Eugenio Patanè, ha deciso di aumentare i costi per le auto elettriche che entrano nel centro, perché il numero di veicoli a batteria cresce troppo rapidamente. Da ora in poi, chi vuole passare nella Ztl centrale dovrà pagare 1.000 euro all’anno. La decisione arriva dopo aver rilevato un aumento consistente di veicoli elettrici, che complicano la gestione del traffico cittadino.

Stop all'ingresso gratuito per le auto elettriche nella Ztl Centro Storico di Roma: l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè, ha firmato due importanti provvedimenti di indirizzo che mirano a rivoluzionare la mobilità nel centro storico, con l'obiettivo dichiarato di decongestionare l'area patrimonio Unesco limitando l'accesso ai veicoli privati. Sebbene le direttive siano state firmate, l'entrata in vigore non è immediata: le nuove misure dovranno infatti essere approvate dalla giunta comunale, in una seduta che si terrà tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

L'assessore alla Mobilità Eugenio Patanè ha deciso di bloccare l'ingresso libero alle auto elettriche nel centro di Roma.

Roma, ZTL: un automobilista ha deciso di avviare una class action contro il canone di 1.

