Il bike sharing a Monza si rinnova | 60 nuove bici non elettriche e novità nelle 22 stazioni

Il rinnovo del servizio di bike sharing a Monza deriva da un accordo tra l’amministrazione comunale e un nuovo gestore. Questa scelta mira a migliorare la mobilità nel centro storico, portando 60 biciclette tradizionali in più e aggiornando le 22 stazioni esistenti. La cerimonia di inaugurazione ha attirato molti cittadini, desiderosi di utilizzare mezzi ecologici e più accessibili. La prima stazione è stata aperta in largo XXV Aprile, nel cuore della città.

La mobilità lenta a Monza si rinnova: arrivano (anche ) le biciclette tradizionali. Il taglio del nastro nella mattinata di lunedì 23 febbraio: in largo XXV Aprile, nel cuore del cetro storico, è stata inaugurata la prima delle stazioni per il bike sharing tradizionale passate in gestione a Dott, che aggiunge così un nuovo mezzo nel suo ecosistema di micromobilità condivisa a Monza. Ai primi test ride hanno partecipato il sindaco Paolo Pilotto, l'assessora alla Mobilità Irene Zappalà, l'amministratore unico di Monza Mobilità Elio Bindi e il direttore delle relazioni istituzionali di Dott, Vittorio Gattari.