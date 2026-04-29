Biblioteca Tommasi chiusa | crisi di personale e polemiche politiche

La Biblioteca Tommasi di Bazzano è stata chiusa di nuovo, meno di un mese dopo aver riaperto. La decisione è stata presa per problemi legati alla carenza di personale. La politica locale ha reagito, con una rappresentante che ha richiesto il ripristino della sede nel centro del paese. La chiusura ha suscitato discussioni tra cittadini e amministratori, che si sono confrontati sulla gestione della struttura.

? Cosa sapere Chiusa la Biblioteca Tommasi di Bazzano dopo meno di un mese dalla riapertura.. Stefania Pezzopane contesta la carenza di personale e chiede il ritorno in centro.. La chiusura improvvisa della Biblioteca Regionale Salvatore Tommasi presso la sede di Bazzano, avvenuta ieri dopo meno di un mese dalla sua riapertura, ha scatenato una dura protesta politica guidata da Stefania Pezzopane. Il presidio culturale si è ritrovato con le porte serrate proprio in un momento in cui il servizio avrebbe dovuto essere pienamente operativo. La motivazione ufficiale fornita per questa sospensione riguarda la necessità di ultimare i processi di digitalizzazione dei servizi bibliotecari, ma la questione sembra nascondere problemi molto più profondi e strutturali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Biblioteca Tommasi chiusa: crisi di personale e polemiche politiche Notizie correlate Polemiche Atalanta-Napoli, Tommasi: “Sul gol annullato c’è un errore di campo”Secondo il componente della Can, intervenuto a Open Var su Dazn è la valutazione originaria di Chiffi a non essere corretta “Sul gol annullato al... Uscita d’emergenza chiusa e personale “in nero”: chiusa la discoteca abusiva CrystalLainate (Milano), 23 febbraio 2026 – Aveva la licenza per svolgere l’attività di bar ma era una discoteca abusiva a tutti gli effetti, con una sola... Una raccolta di contenuti L’Aquila, di nuovo chiusa la biblioteca Tommasi. Pezzopane attacca: Manca il personaleA meno di un mese dalla riapertura al pubblico, dopo un anno di stop, il cancello della sede di Bazzano è tornato a sbarrarsi ier ... laquilablog.it Biblioteca Tommasi ieri chiusa, Pezzopane: Perchè?L'AQUILA - Non c’è personale sufficiente nemmeno per tenere aperto? . È netta la posizione della consigliera comunale Stefania Pezzopane dopo la nuova chiusura della Biblioteca Regionale Salvatore T ... ekuonews.it