Polemiche Atalanta-Napoli Tommasi | Sul gol annullato c’è un errore di campo

Dino Tommasi ha denunciato un errore di campo nel gol annullato al Napoli durante la partita tra Atalanta e Napoli. La sua analisi arriva dopo aver esaminato le immagini e le decisioni arbitrali sul momento. La discussione si concentra sulla corretta interpretazione delle linee sul campo e sulla possibile interferenza con il gioco. La questione ha acceso nuove polemiche tra tifosi e addetti ai lavori, alimentando un acceso dibattito sulle decisioni arbitrali.

Secondo il componente della Can, intervenuto a Open Var su Dazn è la valutazione originaria di Chiffi a non essere corretta “Sul gol annullato al Napoli c’è un errore di campo”. È la valutazione di Dino Tommasi, componente della Can, intervenuto a Open Var su Dazn, il format realizzato con Figc, Aia e Lega Serie A. Il riferimento è all’episodio chiave della sfida tra Atalanta e Napoli, con la rete azzurra annullata per un presunto fallo in attacco. “Hojlund ruba il tempo a Hien – ha spiegato Tommasi – è poca roba per considerarlo falloso”. Ricostruendo il dialogo in sala Var, Tommasi ha sottolineato che l’arbitro Daniele Chiffi “dice subito ‘aspetto, è fallo’, avallato anche dall’assistente Cecconi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Calcio, Tommasi: “Sul gol annullato al Napoli c’è un errore di campo”Tommasi commenta un episodio di calcio in cui l’arbitro ha annullato un gol al Napoli, ritenendo che ci sia stato un errore di campo.

Tommasi: «Nessun fallo di Troilo e Valenti, gol annullato al Napoli è un errore»Tommasi ha spiegato che il fallo di Troilo e Valenti non c’è stato, in seguito a un episodio che ha portato all’annullamento di un gol al Napoli.

