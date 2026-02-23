Uscita d’emergenza chiusa e personale in nero | chiusa la discoteca abusiva Crystal

La discoteca abusiva Crystal di Lainate ha chiuso dopo che le forze dell’ordine hanno scoperto che gestiva l’attività senza autorizzazioni e con grave negligenza. Le verifiche hanno evidenziato che l’esercizio, aperto come bar, funzionava come locale notturno senza rispettare le norme di sicurezza. La porta di emergenza era bloccata e il locale aveva personale irregolare. Le autorità hanno deciso di intervenire immediatamente per tutelare la sicurezza dei clienti.

Lainate (Milano), 23 febbraio 2026 – Aveva la licenza per svolgere l’attività di bar ma era una discoteca abusiva a tutti gli effetti, con una sola uscita d’emergenza chiusa a chiave e bloccata da tavoli e divani, senza estintori e personale in nero. La Polizia di Stato, con il comando provinciale dei vigili del fuoco, nell’ambito di controlli straordinari nei locali di pubblico spettacolo, nella notte dello scorso weekend è intervenuta al Crystal Club di Lainate, ha sospeso l’attività, denunciato il proprietario per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento e sanzionato amministrativamente per gravi e numerose violazioni in materia di sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Discoteca abusiva chiusa a Lainate: via di fuga bloccata, titolareA Lainate, le autorità hanno chiuso una discoteca senza autorizzazioni, dopo aver scoperto che il titolare aveva organizzato serate senza permesso.

Discoteca Black Panther, lavoratori a nero e carenze nella sicurezza: chiusaLa discoteca Black Panther nel Padovano è stata chiusa dopo che le autorità hanno scoperto irregolarità sul lavoro e problemi di sicurezza.

Faceva discoteca con licenza da bar, sospesa l'attività del Crystal ClubNon un bar ma una discoteca, per di più con una uscita d'emergenza chiusa a chiave e bloccata da mobilio, niente estintori e personale in nero: dopo un controllo ieri poco dopo mezzanotte di polizia e ... ansa.it

Crans Montana: per i Moretti l’uscita di emergenza chiusa con i cadaveri ammassati era solo porta di servizioC'era un'uscita laterale sul lato ovest del bar Le Constellation, un'uscita che molti dei ragazzi che si trovavano all'interno la notte della strage di Capodanno avevano notato cercando la fuga ... fanpage.it

Dai controlli è emerso che la porta adibita ad uscita di emergenza era chiusa con chiavistelli, priva di maniglione di apertura d’emergenza e con apertura verso l’interno del locale. Erano inoltre assenti le indicazioni del percorso indicante la via di fuga - facebook.com facebook