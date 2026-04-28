Cesa celebra il Primo Maggio in piazza tra musica comunità e memoria

Da casertanews.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Cesa ha annunciato che il 1° Maggio 2026 si terrà un evento gratuito in piazza De Gasperi, con musica e momenti di aggregazione. La manifestazione si svolgerà dalle 19:00 alle 24:00 e coinvolgerà la comunità locale in una serata dedicata alla memoria e alla partecipazione pubblica. La piazza sarà il punto centrale delle celebrazioni, che prevedono musica dal vivo e incontri aperti a tutti.

Il comune di Cesa si prepara a vivere una grande serata di musica e partecipazione per il 1° Maggio 2026, con un evento gratuito in piazza De Gasperi che animerà la città dalle 19:00 alle 24:00. Un appuntamento che unisce spettacolo, identità territoriale e un forte messaggio sociale.La direzione.🔗 Leggi su Casertanews.it

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