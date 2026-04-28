Cesa celebra il Primo Maggio in piazza tra musica comunità e memoria

Il Comune di Cesa ha annunciato che il 1° Maggio 2026 si terrà un evento gratuito in piazza De Gasperi, con musica e momenti di aggregazione. La manifestazione si svolgerà dalle 19:00 alle 24:00 e coinvolgerà la comunità locale in una serata dedicata alla memoria e alla partecipazione pubblica. La piazza sarà il punto centrale delle celebrazioni, che prevedono musica dal vivo e incontri aperti a tutti.

Il comune di Cesa si prepara a vivere una grande serata di musica e partecipazione per il 1° Maggio 2026, con un evento gratuito in piazza De Gasperi che animerà la città dalle 19:00 alle 24:00. Un appuntamento che unisce spettacolo, identità territoriale e un forte messaggio sociale.La direzione.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Lavoro, memoria e comunità: il Primo Maggio accende le piazze del ForliveseLa festa dei lavoratori del primo maggio 2026 si conferma come un appuntamento fondamentale per il territorio di Forlì e dei comuni del circondario,... Leggi anche: Alberobello celebra il Falò di San Giuseppe tra tradizione, musica e comunità Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Napoli, ponti di primavera al Museo di Pietrarsa: eventi, mostre e iniziative per tutte le età; Primo maggio, Caserta celebra i suoi Maestri del Lavoro |. Cesa, il 1° Maggio 2026 è festa grande, musica gratis in Piazza De Gasperi dalle 19 alle 24Il prossimo 1° Maggio 2026, in Piazza De Gasperi, andrà in scena un evento gratuito che unisce spettacolo, tradizione e impegno sociale. Dalle 19:00 fino a mezzanotte, il centro cittadino si trasforme ... casertaweb.com Primo maggio tra piazza, musica e sciopero generale: cosa si fermaSarà una Festa dei lavoratori diversa quella di quest'anno, segnata dalla mobilitazione che fermerà attività e servizi. Dalla sanità ai trasporti, cosa resta attivo e quali tutele sono previste ... iodonna.it Il decreto Primo maggio è arrivato al via libera del governo. La misura varata dal Consiglio dei ministri oggi contiene la proroga di diversi bonus per le assunzioni: bonus giovani, donne, Zes. Ma c'è un paletto aggiuntivo, che per Giorgia Meloni è una "novità m - facebook.com facebook #DanielaFumarola: «In attesa di leggere il decreto Primo Maggio nella sua versione definitiva, la Cisl esprime grande soddisfazione per gli elementi illustrati in conferenza stampa dal Governo e dalla indicazione della premier Meloni circa la volontà di render x.com