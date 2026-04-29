Berrettini resiste al calore di Cagliari | vince Kypson dopo 3 ore

Al Sardegna Open di Cagliari, il tennista italiano ha vinto una partita lunga e combattuta contro Kypson, che si è conclusa dopo tre ore di gioco con il punteggio di 6-4, 6-7 e 7-6. Nella stessa giornata, altri italiani hanno affrontato le rispettive sfide, con uno che è stato eliminato dopo un recupero dell’avversario. La competizione continua con i prossimi incontri in programma.

? Cosa sapere Berrettini batte Kypson 6-4 6-7 7-6 al Sardegna Open di Cagliari.. L'azzurro affronta Mariano Navone mentre Travaglia cede al rimonto di Jesper de Jong.. Matteo Berrettini supera Kypson in tre set dopo quasi tre ore di gioco a Cagliari, mentre Stefano Travaglia cede al rimonto di Jesper de Jong nel pomeriggio del mercoledì 29 aprile 2026 al Sardegna Open. Il clima caldo e le condizioni del campo, non sempre impeccabili, hanno caratterizzato una giornata intensa di tennis in Sardegna. L’ex numero 6 del mondo ha dovuto piegare un avversario americano molto combattivo, riuscendo a gestire un momento di profonda crisi emotiva e fisica durante il secondo set.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Berrettini resiste al calore di Cagliari: vince Kypson dopo 3 ore Notizie correlate Matteo Berrettini batte Kypson in lotta e supera il primo turno al Challenger di CagliariMatteo Berrettini prova a rilanciarsi in vista degli Internazionali d’Italia e torna a vincere una partita in lotta, imponendosi al tie-break del... Leggi anche: Berrettini riparte dall’Italia: batte (a fatica) Kypson e avanza a Cagliari