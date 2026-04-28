Il tennista italiano è tornato in campo a Cagliari e ha affrontato con fatica l’avversario americano, riuscendo a vincere dopo un match molto combattuto. L’incontro si è concluso con un risultato stretto, evidenziando la tenacia del giocatore italiano, che cercava di riscatto dopo la sconfitta di Madrid. La partita si è svolta su campi all’aperto, con un pubblico che ha seguito con attenzione gli scambi.

Matteo Berrettini riparte dall’Italia, da Cagliari. D’altronde l’aria di casa ha sempre fatto bene al n.6 del mondo, e lo dimostra anche il buon esordio al Challenger 175 sardo, fondamentale per dimenticare al più presto la netta sconfitta di Madrid. L’azzurro parte come meglio non poteva, lottando e infine battendo per 6-4 6-7(5) 7-6(5) Patrick Kypson. L’americano è un osso duro e lo ha dimostrato, ricucendo uno svantaggio nel tie-break e rimontando Berrettini nel secondo set quando serviva per il match. Ma, al netto di alcuni passaggi a vuoto e di un rovescio troppo spesso ballerino, vittorie come questa non possono che far bene a Matteo. Consapevole, come detto anche in conferenza nei giorni scorsi, dell’importanza di tornare ad accumulare risultati: “Risalire in classifica è un processo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Berrettini riparte dall’Italia: batte (a fatica) Kypson e avanza a Cagliari

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