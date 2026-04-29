Nel torneo Challenger in Sardegna, il tennista romano ha vinto contro un avversario statunitense con il punteggio di 6-4, 5-7, 7-5. La partita si è conclusa dopo tre set combattuti, con il giocatore italiano che cerca di recuperare il ritmo in vista degli Internazionali di Roma. La vittoria rappresenta un passo importante nel suo percorso di preparazione.

? Cosa sapere Berrettini batte Kypson 6-4 5-7 7-5 al torneo Challenger in Sardegna.. Il romano punta al recupero del ritmo agonistico in vista degli Internazionali di Roma.. Berrettini supera Kypson al tie-break del terzo set al Sardegna Open, segnando un passo fondamentale nel percorso di risalita verso gli Internazionali. Il romano ha faticato in un primo turno complicato nell’isola, ma la vittoria per 6-4, 5-7, 7-5 rappresenta il primo tassello per ritrovare il ritmo necessario prima di tornare a Roma. La battaglia mentale tra Sardegna e il ritorno alla forma. Non è stata una prestazione perfetta, né quella che i tifosi si aspettano dal finalista di Wimbledon 2021, ma il cuore di Berrettini ha parlato quando serviva.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Berrettini batte Kypson in Sardegna: trionfo di cuore verso Roma

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