Calciomercato Juventus all-in su Bernardo Silva | pronto il super contratto per averlo a zero! Le cifre e la durata ecco i dettagli del possibile colpo

La Juventus sta lavorando per portare a Torino Bernardo Silva, con l’intenzione di proporgli un contratto molto allettante. I bianconeri sono pronti a offrire un accordo di lunga durata e cifre importanti, con l’obiettivo di convincerlo a trasferirsi senza dover pagare una cifra di acquisto. La trattativa si concentra sui dettagli del contratto e sulla possibilità di arrivare a un accordo definitivo.

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