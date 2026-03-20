La Juventus sta cercando di concludere il trasferimento di Bernardo Silva accelerando i negoziati e puntando a chiudere l’affare il prima possibile. Sono state condivise le cifre e i dettagli dell’offerta presentata, con l’obiettivo di anticipare la concorrenza e portare il giocatore in squadra. La trattativa si sta sviluppando rapidamente, seguendo una strategia ben definita dalla dirigenza bianconera.

La Juve accelera per Bernardo Silva e vuole chiudere l’operazione per anticipare tutti: ecco i dettagli e le cifre. Per riportare in alto la Juventus, servono campioni di grandissima esperienza. Ne è convinta la dirigenza di corso Galileo Ferraris che, proprio per questo motivo, starebbe accelerando per portare a Torino un top assoluto come Bernardo Silva, classe ’94 in scadenza di contratto con il Manchester City. Damien Comolli (Ansa) – Calciomercato.it Il calciatore portoghese vanta tantissimi estimatori in giro per l’Europa e non solo, ma la Juve si sta muovendo per anticipare la concorrenza e ha già avviato i primissimi contatti con l’agente Jorge Mendes. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve, sprint Bernardo Silva: le cifre per chiudere l’affare

Articoli correlati

Sorpasso avvenuto e colpo Bernardo Silva a zero, affare sontuosoUno dei calciatori in scadenza di contratto più cercati in sede di calciomercato è sicuramente Bernardo Silva con il portoghese pronto a salutare il...

Bernardo Silva in Serie A a parametro zero: l'affare del calciomercatoLa prossima finestra estiva in Serie A potrebbe riservare movimenti di rilievo a costo zero, offrendo opportunità significative alle squadre italiane...

Una raccolta di contenuti su Bernardo Silva

Temi più discussi: Serie A: Udinese-Juventus in campo 0-0 DIRETTA; Conceicao La Juve è più forte di Roma e Como, dimostriamolo; ? Juve-Bernardo, Milan-Retegui, Gasp ? PREMIO Lotito: le news di oggi ?; La corsa Scudetto si riaccende: Inter e Milan allo sprint finale, calendari a confronto.

FLASH | Juventus, offerta ufficiale per Bernardo Silva: triennale e ingaggio record!Bernardo Silva alla Juventus: ora non è più una semplice suggestione. Di fatto, come sottolineato nelle ultime ... fantamaster.it

Juventus, assalto a Bernardo Silva: strategia, ingaggio e nodo ChampionsBernardo Silva è l’obiettivo della Juventus: contatti avviati, ingaggio importante e decisione attesa a fine stagione. calciomercatoweb.it

MERCATO JUVENTUS Bernardo Silva mission ( quasi) impossibile Dipende molto dal "progetto" #Juventus #mercato #city - facebook.com facebook

Bernardo #Silva: interesse e gradimento #Juventus (e di #Spalletti) da settimane, nessuna offerta formale né da 7 né da 8 a stagione. Si entrerà nel vivo più avanti, la qualificazione Champions sarà un passaggio importante, ci sarà concorrenza a suon di milio x.com