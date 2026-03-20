Juve sprint Bernardo Silva | le cifre per chiudere l’affare

Da calciomercato.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus sta cercando di concludere il trasferimento di Bernardo Silva accelerando i negoziati e puntando a chiudere l’affare il prima possibile. Sono state condivise le cifre e i dettagli dell’offerta presentata, con l’obiettivo di anticipare la concorrenza e portare il giocatore in squadra. La trattativa si sta sviluppando rapidamente, seguendo una strategia ben definita dalla dirigenza bianconera.

La Juve accelera per Bernardo Silva e vuole chiudere l’operazione per anticipare tutti: ecco i dettagli e le cifre. Per riportare in alto la Juventus, servono campioni di grandissima esperienza. Ne è convinta la dirigenza di corso Galileo Ferraris che, proprio per questo motivo, starebbe accelerando per portare a Torino un top assoluto come Bernardo Silva, classe ’94 in scadenza di contratto con il Manchester City. Damien Comolli (Ansa) – Calciomercato.it Il calciatore portoghese vanta tantissimi estimatori in giro per l’Europa e non solo, ma la Juve si sta muovendo per anticipare la concorrenza e ha già avviato i primissimi contatti con l’agente Jorge Mendes. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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