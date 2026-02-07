Carlos Rodriguez torna in corsa dopo sei mesi di stop. Il corridore spagnolo dell’Ineos Grenadiers si avvicina al rientro, puntando su Tour de France e Vuelta. La sua assenza si è fatta sentire, ma ora sembra pronto a tornare in grande stile e a puntare alle grandi corse a tappe.

Roma, 7 febbraio 2026 - I volti nuovi Oscar Onley e Kévin Vauquelin, chi come Egan Bernal e Thymen Arensman è uscito rigenerato dalla scorsa stagione, ma anche chi invece deve ancora ritrovarsi e, soprattutto, ritrovare le gare: in casa Ineos Grenadiers è il caso di Carlos Rodrigue z, assente dalle corse da sei mesi ma finalmente vicino a chiudere il proprio calvario personale. Il ritorno di Rodriguez. Calvario cominciato nella tappa 17 del Tour de France 2025 con una caduta che causò la frattura del bacino, ponendo con anticipo fine alla sua stagione. Mai come nel caso di Rodriguez, la fine del 2025 è stata vissuta con sollievo: davanti ora c'è un 2026 da far iniziare al meglio a partire dal Tour de la Provence 2026, in programma dal 13 al 15 febbraio, prima di tornare in scena alla Parigi-Nizza 2026 ( 8-15 marzo ) e alla Volta a Catalunya 2026 ( 23-29 marzo ). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il ritorno di Rodriguez: nel mirino Tour de France e Vuelta

Approfondimenti su Carlos Rodriguez

Antonio Tiberi, con Bahrain Victorious, si prepara al suo debutto al Tour de France 2026, dopo aver partecipato in precedenza a Giro e Vuelta.

Ultime notizie su Carlos Rodriguez

