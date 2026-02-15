Carnevale a Bergamo pienone tra centro e Città Alta - Foto

A Bergamo, il Carnevale attira moltissime persone a causa del bel tempo e delle temperature più alte. La mattina, molte famiglie si sono ritrovate tra le strade del centro e Città Alta per divertirsi con maschere colorate e coriandoli. La gente si muoveva con entusiasmo tra i negozi aperti e le piazze animate.

I FESTEGGIAMENTI. Complice la giornata di sole e le temperature in rialzo, già dalla mattinata centinaia di famiglie a spasso tra maschere e coriandoli. Una bella domenica, contraddistinta da tempo soleggiato e temperature decisamente gradevoli. ha accompagnato i festeggiamenti di Carnevale a Bergamo. Già da questa mattina, 15 febbraio, il centro piacentiniano si è riempito di famiglie con centinaia di bambini in maschera, che ne hanno approfittato per trascorrere una giornata in allegria. Il Sentierone si è trasformato in un tappeto colorato grazie a decine di migliaia di coriandoli e stelle filanti lanciati da grandi e piccini.