A Bergamo si lavora a un progetto di riqualificazione del verde che coinvolge le vie centrali della città, da viale Papa Giovanni fino a Città Alta. L'obiettivo è migliorare gli spazi verdi lungo il percorso, promuovendo interventi di valorizzazione e sistemazione delle aree naturali presenti nelle zone più centrali e storiche della città. Il piano interessa sia le zone di città bassa sia le aree di Città Alta.

IL PROGETTO. Un piano per valorizzare il verde cittadino che interessa le vie centrali di città bassa fino a Città Alta. Il Comune di Bergamo avvia un piano di riqualificazione e valorizzazione del verde pubblico che coinvolge alcune delle principali vie e piazze cittadine: viale Papa Giovanni XXIII, via Locatelli, piazza Dante e via Mario Lupo. Gli interventi, partiti a fine marzo e in programma per tutto aprile, puntano a migliorare estetica, sostenibilità e funzionalità delle aiuole urbane. Il progetto interessa sia città bassa sia Città Alta, con soluzioni pensate per preservare le radici degli alberi esistenti e introdurre specie ornamentali resistenti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Bergamo, punta sulla riqualificazione del verde da viale Papa Giovanni a Città Alta

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