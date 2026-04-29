Negli ultimi diciotto mesi, in provincia di Bergamo, sono stati chiusi 524 negozi. I quartieri di Longuelo, Loreto e Santa Lucia sono tra quelli più colpiti. La diminuzione si deve principalmente alla crescita della concorrenza online, che ha portato a una diminuzione degli esercizi commerciali tradizionali nelle aree cittadine. La situazione rappresenta un cambiamento significativo per il panorama commerciale locale.

? Cosa sapere 524 negozi chiusi in provincia di Bergamo nell'ultimo periodo di 18 mesi.. Il calo colpisce i quartieri Longuelo, Loreto e Santa Lucia per la concorrenza digitale.. In provincia sono state chiuse 524 attività commerciali negli ultimi 18 mesi, un’emorragia che colpisce duramente i quartieri di Longuelo, Loreto e Santa Lucia dove l’Associazione Commercianti Professionisti e Artigiani Bergamo Ovest ha lanciato un grido d’allarme per la sopravvivenza dei negozi di vicinato. Il tessuto sociale delle periferie bergamasche sta mutando pelle sotto il peso di numeri che spaventano. Se si guarda all’ultimo ventennio, le saracinesche che hanno smesso di alzarsi superano quota 2.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bergamo, crisi botteghe: 524 negozi chiusi in soli 18 mesi

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