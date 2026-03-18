Commercio turismo ancora di salvezza per Bergamo e provincia | persi 534 negozi in 18 mesi alla Val di Scalve lo scettro della resilienza

Nel corso di diciotto mesi, Bergamo e la sua provincia hanno visto sparire 534 negozi, mentre il turismo e il commercio sono rimasti i settori principali per sostenere l'economia locale. Nella Val di Scalve, invece, si registra una certa resilienza, con meno attività commerciali chiuse rispetto ad altre zone. I residenti e le attività commerciali continuano ad affrontare con fatica questa fase di crisi.

Le 534 attività commerciali perse in un anno e mezzo, periodo nel quale parallelamente i residenti sono cresciuti di poco meno di seimila unità, rappresentano un campanello d’allarme, ma pur nelle difficoltà (comuni a tutto il territorio nazionale) Bergamo ha messo in campo una capacità di resistenza e di resilienza che hanno rappresentato l’ancora di salvezza per tutto l’ecosistema del commercio provinciale. Secondo una recente elaborazione dell’Ufficio Studi Confcommercio su dati Centro Studi Camere di Commercio Tagliacarne, infatti, tra il 2012 e il 2025 in Italia sono spariti 156mila punti vendita del commercio fisso e ambulante, mentre sono cresciute le attività di alloggio e ristorazione (19mila in più) ed è esploso il commercio online, che ha fatto segnare un emblematico +187%. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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