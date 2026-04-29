Bergamo addio al professor Guido Tacchini | Insegnava la musica e la vita

A Bergamo si piange la scomparsa del professor Guido Tacchini, morto all’età di 61 anni. Docente di musica al liceo Mascheroni, era molto stimato dagli studenti, ai quali aveva trasmesso non solo conoscenze musicali, ma anche intuizioni sulla vita. La comunità scolastica e i colleghi ricordano con affetto il suo modo di insegnare e il rapporto speciale che aveva instaurato con chi lo conosceva.

IL LUTTO. Aveva 61 anni, era amatissimo dagli studenti del liceo Mascheroni: «Lascia un solco profondo». I funerali giovedì 30 aprile a Ranica. «Sei stato il nostro insegnante di musica ma soprattutto di vita. Nonostante tutti i mali che ti hanno colpito hai lottato come un leone, dimostrandoci che gli ostacoli della vita si possono affrontare sempre con il sorriso e la leggerezza». Gratitudine e dolore si intrecciano nelle parole di ricordo che i giovani della Maske Music, l’orchestra del liceo scientifico Mascheroni, hanno voluto dedicare all’amatissimo professor Guido Tacchini, scomparso martedì mattina 28 aprile. Aveva 61 anni, abitava a Ranica ed era «un punto di riferimento per tutta la comunità scolastica».🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Bergamo, addio al professor Guido Tacchini: «Insegnava la musica e la vita» Notizie correlate Musica in lutto, addio a Guido Russo: il dolore di Nino D'AngeloLutto nel mondo della musica per l'improvvisa scomparsa di Guido Russo, storico bassista di Nino D'Angelo. Addio a Gabriele Meoli, il magistrato che insegnava diritto e coltivava la culturaTempo di lettura: < 1 minutoSi è spento all’età di 91 anni il giudice Gabriele Meoli, originario di Atripalda, figura di riferimento nel panorama...