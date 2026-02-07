Addio a Gabriele Meoli il magistrato che insegnava diritto e coltivava la cultura

È morto Gabriele Meoli, giudice e professore di diritto di 91 anni. Originario di Atripalda, Meoli era molto conosciuto nel mondo giuridico e culturale della Campania. La sua scomparsa lascia un vuoto tra chi lo ha conosciuto e apprezzato per il suo impegno e la passione per la cultura.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si è spento all’età di 91 anni il giudice Gabriele Meoli, originario di Atripalda, figura di riferimento nel panorama giuridico e culturale campano. Questa mattina la comunità locale ha appreso la notizia della sua scomparsa. Meoli ha dedicato la vita al diritto e all’insegnamento delle materie giuridiche, trasmettendo ai giovani non solo conoscenze, ma anche passione e rigore morale. Accanto alla carriera, coltivava interessi profondi come la filatelia, il violino e lo studio del latino, testimoniando un amore per la cultura sempre vivo e autentico. Il cordoglio degli avvocati irpini è unanime. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Addio a Gabriele Meoli, il magistrato che insegnava diritto e coltivava la cultura Approfondimenti su Gabriele Meoli Gabriele Meoli: addio a una colonna di forza, intelligenza e umanità di Atripalda La comunità di Atripalda piange la scomparsa di Gabriele Meoli, una figura molto stimata e amata. Bergomi ricorda Arcadio Venturi, "un uomo speciale che insegnava il calcio" Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. ANZIO - CONSIGLIO COMUNALE STRAORDINARIO CONVOCATO PER IL 4 FEBBRAIO Il presidente, Gabriele Federici, ha convocato il consiglio comunale in seduta pubblica straordinaria per il 4 febbraio alle 8:45, nell’aula consiliare presso la sede comuna facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.