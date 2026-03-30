La legalità non si delega ma si pratica insieme la vicepresidente regionale Mia Diop in visita ai beni confiscati

Questa mattina si è svolta un'iniziativa nel territorio regionale, promossa dal Comune di Terranuova Bracciolini con il coinvolgimento delle istituzioni locali. La vicepresidente regionale ha partecipato a un evento dedicato alla legalità, alla memoria e al futuro, centrato sul riuso dei beni confiscati e sul Patto di Amicizia. L'incontro ha visto la presenza di rappresentanti pubblici e cittadini, con l'obiettivo di promuovere il rispetto delle norme e la tutela del patrimonio condiviso.

I due immobili, confiscati negli anni Novanta alla famiglia Priolo, sono stati oggetto di un importante intervento di recupero concluso nel 2023 Una mattinata dedicata alla legalità, alla memoria e soprattutto al futuro. È su queste basi che nasce l’iniziativa “Dal riuso dei beni confiscati al Patto di Amicizia: il valore della legalità in Valdarno”, promossa dal Comune di Terranuova Bracciolini con la partecipazione delle istituzioni locali e regionali, associazioni e studenti. La giornata si è aperta con la visita della vicepresidente della Regione Toscana Mia Diop ai beni confiscati presenti sul territorio comunale: la villetta Nencioni e il capannone Valarioti, simboli concreti di un percorso di trasformazione e riscatto. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - “La legalità non si delega, ma si pratica insieme", la vicepresidente regionale Mia Diop in visita ai beni confiscati Articoli correlati Regione, la vicepresidente Diop sostiene la campagna per il 2% del Fondo Unico Giustizia ai beni confiscati alle mafieFIRENZE – La vicepresidente Mia Diop ha partecipato questa mattina a Firenze assieme a Don Luigi Ciotti e alla presidente del consiglio di... Marciano della Chiana, visita della vicepresidente della Regione Toscana Mia Diop al cantiere degli appartamenti confiscati alla mafiaArezzo, 5 marzo 2026 – Oggi il Comune di Marciano della Chiana ha accolto la visita istituzionale della vicepresidente della Regione Toscana, Mia... Tutto quello che riguarda Mia Diop Temi più discussi: In cammino contro la mafia, a Bagno a Ripoli gli studenti realizzano il Percorso della Legalità; I ragazzi indicano la giusta via. Ecco il percorso della legalità; Sommersa o illegale, un'economia da 14 miliardi di euro; REGIONE TOSCANA * :LOTTA ALLE MAFIE, GIANI E DIOP: 600 MILA EURO PER LA CULTURA DELLA LEGALITÀ. La legalità si impara sul campo. Studenti padovani in viaggio a NapoliUn viaggio per capire che la legalità si conquista giorno per giorno, a volte con scelte coraggiose, spesso con l’impegno costante per il diritto a un futuro libero dall’oppressione del pregiudizio. U ... difesapopolo.it A Bagno a Ripoli (Fi) studenti realizzano il Percorso della Legalità. Diop all’inaugurazioneCento passi, come quelli di Peppino Impastato. Un cammino quotidiano, da percorrere uniti, a volte fatto di piccoli passi, ma mossi nella direzione ... gonews.it Beni confiscati alle mafie, Mia Diop alla presentazione del progetto per il recupero dell’immobile di via Civitali - facebook.com facebook