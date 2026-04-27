Il 29 e 30 aprile, il Teatro Libertà di Benevento ospiterà il Festival di Primavera, un evento dedicato alla danza in occasione della Giornata Internazionale. La manifestazione vedrà la partecipazione di docenti provenienti dall'Accademia Nazionale di Roma, che presenteranno diverse esibizioni nel corso delle due serate. L'iniziativa vuole mettere in luce le espressioni artistiche legate a questa forma di movimento e condivisione.

? Cosa sapere Il 29 e 30 aprile il Teatro Libertà di Benevento ospita il Festival di Primavera.. L'evento celebra la Giornata Internazionale della Danza con docenti dell'Accademia Nazionale di Roma.. Il 29 e il 30 aprile la città di Benevento ospiterà la settima edizione del Festival di Primavera, un appuntamento dedicato alla danza che trasformerà il Teatro Libertà in un centro di scambio artistico e formativo. L’iniziativa, nata per celebrare la Giornata Internazionale della Danza, è frutto della collaborazione tra il Centro Studi Carmen Castiello, BenArt e Balletto di Benevento. Il programma si preannuncia denso di contenuti, con l’obiettivo di creare un ponte tra chi la danza la pratica come professione e chi la studia come disciplina accademica o passione personale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Benevento si accende di danza: il Festival di Primavera al Libertà

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