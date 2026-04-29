Benevento | eseguita misura di sorveglianza speciale per un 50enne residente in città

A Benevento è stata applicata una misura di sorveglianza speciale nei confronti di un uomo di 50 anni residente in città. Il provvedimento è stato disposto a seguito di numerosi precedenti penali, tra cui furti, rapine, reati connessi alle armi e reati contro la pubblica amministrazione. La decisione è stata adottata dalle autorità competenti, che hanno ritenuto necessario monitorare la persona.

Sorveglianza speciale per un uomo residente a Benevento: il provvedimento arriva dopo numerosi precedenti per furti, rapine, armi e reati contro la pubblica amministrazione.. In data 24 aprile 2026, il personale della Questura di Benevento – Divisione Polizia Anticrimine – ha dato esecuzione a un decreto emesso dalla Seconda Sezione Penale del Tribunale di Napoli. Il provvedimento, adottato su proposta della Procura di Benevento, dispone l’applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di 1 anno e 6 mesi nei confronti di un uomo residente nel capoluogo. L’adozione della misura scaturisce da una dettagliata ricostruzione della condotta dell’uomo, segnalata inizialmente dalla Compagnia Carabinieri di Benevento.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Benevento: eseguita misura di sorveglianza speciale per un 50enne residente in città Notizie correlate Furti, rapine e detenzione di armi: sorveglianza speciale per un 50enne di BeneventoTempo di lettura: 2 minutiIn data 24 aprile 2026, il personale della Questura di Benevento – Divisione Polizia Anticrimine – ha dato esecuzione a un... Sottoposto a sorveglianza speciale un 50enne: per sfuggire alla violenza, la moglie e i figli passavano la notte ai giardinettiIl questore di Torino, attraverso la divisione polizia anticrimine della questura torinese, ha presentato al competente tribunale di Torino – sezione... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Camorra e narcotraffico internazionale: scacco al clan Russo con 23 misure cautelari. Ariano Irpino, eseguita misura cautelare per spaccio di sostanze stupefacentiNella giornata di ieri, i finanzieri del Comando Provinciale di Avellino, nell’ambito di un’articolata attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, hanno dato esecuzion ... irpinianews.it Solopaca, maltrattamenti in famiglia: scattano i domiciliari per un 45enneIeri, i carabinieri della stazione di Solopaca hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal gip del Tribunale di Benevento, nei confronti di ... ilmattino.it