Sottoposto a sorveglianza speciale un 50enne | per sfuggire alla violenza la moglie e i figli passavano la notte ai giardinetti

La polizia di Torino ha chiesto la sorveglianza speciale per un uomo di 50 anni. L’uomo, che aveva un comportamento violento, ha costretto la moglie e i figli a passare le notti nei giardinetti per sfuggire alle sue minacce. La questura ha presentato la richiesta al tribunale, che deciderà se applicare la misura di prevenzione.

Il questore di Torino, attraverso la divisione polizia anticrimine della questura torinese, ha presentato al competente tribunale di Torino – sezione misure di prevenzione -, la proposta di sorveglianza speciale nei confronti di un uomo di 50 anni, per le condotte vessatorie tenute nei confronti della moglie e dei figli per oltre 10 anni. In relazione alla gravità delle condotte dell’uomo, il tribunale ha accolto la proposta del questore, sottoponendo il 50enne alla misura della sorveglianza speciale per un anno e sei mesi, con l’indicazione di seguire un percorso di recupero per autori di condotte violente e di disintossicazione dall’alcool presso struttura Ser.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Nei giorni prima delle festività natalizie, due pattuglie della Polizia Locale sono intervenute nei giardinetti di via Nasolini, rispondendo a una segnalazione di rissa in corso in zona viale Dante.

