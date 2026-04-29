Benevento ‘Lo Stregone’ costruito passo dopo passo | lavoro collaborazione e visione dietro la coreografia

A Benevento, uno spettacolo teatrale ha preso forma grazie a un lungo lavoro di preparazione che ha coinvolto diversi mesi e un’organizzazione accurata. La scenografia, eseguita nello stadio Ciro Vigorito, ha richiesto una collaborazione tra tecnici e artisti, che hanno lavorato con attenzione ai dettagli per realizzare la coreografia. La costruzione dello spettacolo è risultata il risultato di un impegno condiviso e di una visione comune.

Tempo di lettura: 2 minuti Dietro l’impatto visivo della coreografia, più propriamente scenografia, andata in scena allo Stadio Ciro Vigorito c’è un lavoro tecnico e umano che ha richiesto mesi di preparazione e una macchina organizzativa precisa. I numeri aiutano a capirne la portata: circa 1500 metri quadrati di tessuto stampato, centinaia di persone coinvolte e un processo che ha unito progettazione scenografica, produzione industriale e coordinamento sul campo. La regia progettuale è stata affidata a Fabio Melillo, che ha seguito l’intero sviluppo, dai primi bozzetti fino alla resa finale. “La richiesta era dare forma a qualcosa che rappresentasse la città – racconta -.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento, ‘Lo Stregone’ costruito passo dopo passo: lavoro, collaborazione e visione dietro la coreografia Notizie correlate Turismo a piedi, la prima fiera dedicata è a Bologna: “Passo dopo Passo”Tre giorni di incontri, corsi di formazione, passeggiate ed eventi per gli appassionati del turismo a piedi: guide e accompagnatori turistici, ma... VIDEO TUTORIAL | GPS 2026, come fare la domanda passo dopo passo: i passaggi spiegatiC'è tempo fino al 16 marzo per inoltrare la domanda per l'inserimento o l'aggiornamento della propria posizione nelle graduatorie provinciali per le... Aggiornamenti e dibattiti Benevento ringrazia i suoi campioniDopo il pareggio con l’Audace Cerignola la squadra con Floro Florea in pullman scoperto in trionfo per i rioni della città sannita ... ilroma.net Caravello: Nel girone C sarà battaglia fino alla fine, Benevento costruito meglio di tuttiOspite di TMW Radio, all'interno della trasmissione 'A Tutta C', Danilo Caravello, procuratore sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento del campionato di Lega Pro: Partiamo dal weekend ... tuttomercatoweb.com