Un giovane di 18 anni è morto dopo essere stato investito dalla propria auto a Benevento. La vettura, parcheggiata in salita, era stata lasciata dal ragazzo che aveva sceso dall’auto, convinto di averla messa in sicurezza. Tuttavia, successivamente l’automobile si è mossa e lo ha investito. I soccorsi sono intervenuti sul luogo dell’incidente, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Dramma in provincia di Benevento: un ragazzo di 18 anni è morto dopo essere stato travolto dalla sua stessa auto. L'incidente è avvenuto in una frazione di Sant'Angelo a Cupolo. Secondo i primi accertamenti, il giovane, avrebbe parcheggiato la sua auto in una zona in salita e sarebbe poi sceso dal veicolo, pare per caricare dei bagagli, convinto di averlo messo in sicurezza. Una volta accortosi dell'auto in movimento avrebbe tentato di fermarla, purtroppo invano: la vettura lo ha travolto e per il 18enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Sono in corso accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Benevento, 18enne muore travolto dalla sua auto

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