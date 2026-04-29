Durante un intervento pubblico, Benedetta Parodi, solitamente nota per il suo sorriso e il carattere tranquillo, ha rivolto parole dure nei confronti di alcune accuse rivolte a lei in passato. La conduttrice si è mostrata particolarmente decisa e ferma, lasciando trasparire un atteggiamento diverso dal solito. La scena ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino la sua carriera, rendendo evidente un cambiamento nel suo modo di comunicare.

Abituati a vederla sorridente e pacata, questa volta Benedetta Parodi sorprende con un tono decisamente più tagliente. L’ex volto storico di Bake Off Italia, programma che ha guidato per oltre un decennio, è tornata a parlare del talent dolciario e lo ha fatto senza troppi giri di parole. Tra frecciate e dichiarazioni che non passano inosservate, emerge un retrogusto tutt’altro che zuccherino. E viene spontaneo chiedersi se dietro ci sia solo sincerità o anche un pizzico di fastidio per un capitolo chiuso non proprio serenamente. Benedetta Parodi affonda Bake Off Italia: che frecciatina!. Nel corso di un’intervista, la conduttrice non ha nascosto il suo distacco dal programma che per anni è stato la sua casa televisiva.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Benedetta Parodi è sempre mite e gentile, ma stavolta ha mostrato gli artigli: che stoccata da belva!

Benedetta Parodi- Slip Ins

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