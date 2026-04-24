Massimo Boldi Marco Bocci Benedetta Parodi e Fabio Caressa tra gli ospiti del weekend di Verissimo 25-26 aprile

Da metropolitanmagazine.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana di aprile, il talk show “Verissimo” torna su Canale 5 con Silvia Toffanin alla guida. L’appuntamento è fissato per sabato 25 e domenica 26, a partire dalle 16:30. Tra gli ospiti di questa edizione ci sono Massimo Boldi, Marco Bocci, Benedetta Parodi e Fabio Caressa. La trasmissione continuerà a proporre interviste e approfondimenti con personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport.

Nuovo weekend in compagnia di “ Verissimo ”, condotto da Silvia Toffanin, sabato 25 e domenica 26 aprile, in onda a partire dalle 16:30 su Canale 5. Verissimo, tutti gli ospiti del 25 e 26 aprile. Sabato alle ore 16.30:  A Verissimo  Massimo Boldi, protagonista indiscusso della commedia italiana, accompagnato dalle tre figlie: Micaela,  Manuela  e  Marta. Ritratto di famiglia anche per  Benedetta Parodi  e  Fabio Caressa,  in studio con due dei tre figli:  Eleonora  e  Diego. Inoltre, tra pubblico e privato, si racconteranno:  Serena Rossi  e   Federico Russo, che i fan de “I Cesaroni” hanno ritrovato nei panni di Mimmo. E ancora, i progetti e i sogni di  Kiara, la ballerina eliminata nell’ultima puntata del serale di “Amici”.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Massimo Boldi, Marco Bocci, Benedetta Parodi e Fabio Caressa tra gli ospiti del weekend di Verissimo 25-26 aprile

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