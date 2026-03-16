Negli ultimi giorni, il nome di Chiara Ferragni è tornato a fare notizia, questa volta non solo per il suo nuovo fidanzato ma anche per alcune telefonate che avrebbe rivolto all’ex partner, caratterizzate da toni molto accesi. La influencer si sarebbe mostrata molto arrabbiata, e il motivo di questa ira non è stato reso pubblico. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e dei follower.

Negli ultimi giorni il nome di Chiara Ferragni è tornato al centro del gossip, non solo per la sua vita sentimentale ma anche per alcuni retroscena che riguarderebbero il passato. Dopo la fine del matrimonio con Fedez e un periodo piuttosto turbolento, l’influencer sembrerebbe aver ritrovato serenità accanto a un nuovo compagno. Tuttavia, alcune indiscrezioni raccontano che la situazione potrebbe essere meno lineare di quanto sembri, perché tra le pieghe della nuova relazione spunta ancora il nome di un ex che sembrava ormai definitivamente archiviato. Chiara Ferragni furiosa con l’ex: ecco cosa è successo. Secondo quanto riportato dal giornalista Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, nelle ultime settimane ci sarebbe stato un episodio che riguarda il rapporto tra Chiara Ferragni e il suo ex Giovanni Tronchetti Provera. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Chiara Ferragni ha un nuovo fidanzato, ma è una belva con l’ex: gli telefona furiosa, ecco il motivo

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Prende una posizione su Pucci, fantasanremo, Chiara Ferragni, Garlasco, su tutto. Su una guerra che preoccupa il mondo, no. Meloni indegna! x.com