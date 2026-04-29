Nella puntata di Belve andata in onda il 28 aprile 2026, Francesca Fagnani ha infranto ancora una delle sue regole più riconoscibili: mantenere sempre il massimo distacco emotivo dagli ospiti. Durante l’intervista a Elena Santarelli, infatti, la conduttrice si è visibilmente commossa davanti al racconto della malattia del figlio dell’intervistata. Il momento più intenso dell’intervista è arrivato quando la Fagnani ha introdotto un tema che ha segnato profondamente la vita dell’ex modella. La conduttrice ha chiesto alla sua ospite se il tumore cerebrale diagnosticato nel 2017 a figlio Giacomo abbia rafforzato o messo in crisi il rapporto con il marito Bernardo Corradi.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Belve, Francesca Fagnani si commuove per Elena Santarelli: il racconto sulla guarigione del figlio

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