Belpasso il servizio pre e post scuola continua fino al 30 maggio

A Belpasso, il servizio di pre e post scuola continuerà fino al 30 maggio 2026. La decisione è stata comunicata durante un incontro tra il sindaco e i capigruppo consiliari, in cui si è deciso di coprire i costi utilizzando il fondo di riserva. La conferma della proroga è arrivata dopo una discussione sulla gestione del servizio e sulle risorse disponibili.

servizio di pre e post scuola a Belpasso proseguirà fino al 30 maggio 2026. È quanto emerso dall’incontro convocato dal sindaco Carlo Caputo con i capigruppo consiliari, durante il quale è stata individuata la copertura finanziaria attraverso il fondo di riserva. Alla riunione, aperta a tutti i.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Pontedera: al via il sondaggio sull'eventuale attivazione del servizio di pre-scuolaUn sondaggio, con un form on line da compilare, per dare un riscontro fattivo, corredato da numeri, sulla possibilità di attivare servizi di... Leggi anche: Treviglio, farmaci salvavita al pre e post scuola: dal 2026/2027 via a formazione e nuove regole Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Belpasso, no all’aumento per coprire il debito: pre e post scuola a rischio; Belpasso: sentenza da 1 milione mette a rischio il servizio pre e post scuola. Belpasso riattiva il suo serbatoio, Zitelli: Un intervento atteso per migliorare i servizi idriciIl serbatoio d’acqua in via Giulio Cesare a Belpasso, in provincia di Catania, tornerà a essere attivo dopo decenni di mancato utilizzo.La riqualificazione e la messa in funzione della cisterna […] ... blogsicilia.it