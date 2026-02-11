Pontedera | al via il sondaggio sull' eventuale attivazione del servizio di pre-scuola

A Pontedera si apre un sondaggio online per capire se ci sono abbastanza famiglie interessate a un servizio di pre-scuola. La decisione di attivarlo dipende proprio dai numeri che arriveranno dai genitori che compilano il form. La proposta mira a rendere più facile la vita di chi lavora e ha bisogno di un aiuto in più al mattino. La scelta sarà presa sulla base delle risposte raccolte nei prossimi giorni.

Un sondaggio, con un form on line da compilare, per dare un riscontro fattivo, corredato da numeri, sulla possibilità di attivare servizi di pre-scuola per il prossimo anno scolastico a Pontedera. È scattato da questa mattina e sarà possibile parteciparvi fino al 24 febbraio.

