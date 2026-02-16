Stefano De Martino preso in giro da Belen e l’ex di Beatrice Arnera il siparietto tv

Stefano De Martino è stato preso in giro da Belen Rodriguez e dall’ex di Beatrice Arnera durante una puntata televisiva. La scena si è svolta davanti alle telecamere e ha coinvolto battute e sorrisetti, creando tensione tra i protagonisti. Nonostante alcuni pensassero che tra loro ci fosse una riconciliazione dopo la scomparsa del padre di Stefano, la realtà sembra diversa. La gag ha sorpreso gli spettatori, che hanno seguito con attenzione il momento.

Dopo la morte del padre di Stefano De Martino sembrava essere tornata una certa complicità tra il conduttore di Affari Tuoi e Belen Rodriguez ma non è proprio così. E la soubrette argentina non ha perso occasione per prendere in giro l'ex marito in tv. Un rancore, quello della 41enne, mai archiviato del tutto. E l'ennesimo siparietto lo conferma bene. Belen e Andrea Pisani prendono in giro Stefano De Martino. Belen Rodriguez ha citato Stefano De Martino durante una gag con Andrea Pisani ad OnlyFun, il programma comico che conduce su Nove ogni giovedì sera. Il comico, ex di Beatrice Arnera, sulle note di Questa domenica di Olly, ha passato in rassegna tutti gli ex della sudamericana, facendo finta di provarci.