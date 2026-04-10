Un compleanno in famiglia e alcuni scatti condivisi sui social hanno alimentato il gossip tra i follower di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Tra le foto pubblicate e i commenti lasciati, si sono subito diffuse speculazioni su una possibile relazione tra i due ex. Tuttavia, un like su una foto non collegata a loro due ha attirato l’attenzione, alimentando ulteriori discussioni tra gli utenti.

Un compleanno di famiglia, qualche indizio social e il gossip è servito. Ancora una volta Belen Rodriguez e Stefano De Martino finiscono al centro delle chiacchiere, complici alcuni dettagli che hanno acceso la fantasia dei fan. Tra post affettuosi dedicati al figlio e immagini condivise online, c’è chi è convinto che tra i due ex possa esserci stato un riavvicinamento . ma la storia si complica con l’ingresso di un terzo protagonista inatteso. Belen e Stefano di nuovo vicini? Scoppia il gossip!. Il 9 aprile è stato un giorno speciale per Santiago, che ha festeggiato i suoi 13 anni circondato dall’affetto dei genitori. Sia Belen che Stefano hanno celebrato il momento sui social, e non è escluso che si siano ritrovati anche di persona per l’occasione. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Scoppia il gossip assurdo: Belen a letto con Stefano? Spunta la foto, ma c’è il like di un altro ex che non è De Martino

Carmen Russo come Ilary Blasi, spunta un caffè con Stefano De Martino: il gossip bollente fa discutereIl mondo del gossip vive spesso di voci che nascono dal nulla e si trasformano in casi mediatici.

Chi sono tutte le ex famose di Stefano De Martino: da Emma Marrone (tradita con Belen) al gossip con Rocio Munoz MoralesLa vita sentimentale di Stefano De Martino ha animato il mondo del gossip recentemente con gli ultimi flirt delle scorse estati ma prima ancora con...

Si parla di: Gf Vip scoppia la rissa tra concorrenti | Ilary costretta ad intervenire VIDEO.

Fedez nel nuovo video (cancellato) di Angelica Montini, scoppia il gossip: «Qualcuno ha paura di essere dimenticato»Certe storie sembrano non chiudersi mai davvero. E quando si parla di Fedez, basta un dettaglio per riaccendere il chiacchiericcio. Nelle ultime ore, infatti, un video pubblicato – e poi rimosso – da ... corriereadriatico.it

Olly e Rocio Munoz Morales insieme, scoppia il gossip. E Iannone?Il nome di Rocio Munoz Morales torna al centro del gossip. Da quando è finita la sua lunga storia d'amore con Raoul Bova, l'attrice e ballerina spagnola è spesso protagonista della cronaca rosa. Dopo ... corrieredellosport.it