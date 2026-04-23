A Torre Annunziata sono state avviate tre nuove manifestazioni di interesse rivolte al Terzo Settore, con l’obiettivo di riqualificare beni confiscati alla criminalità. Si tratta di terreni, immobili e appartamenti destinati a essere trasformati in spazi dedicati all’inclusione sociale, alla partecipazione civica e all’assistenza alle famiglie in difficoltà. L’iniziativa mira a recuperare e riutilizzare questi beni per fini sociali e comunitari.

Al via manifestazioni di interesse rivolte al Terzo Settore per trasformare terreni, immobili e appartamenti sottratti alla criminalità in spazi di inclusione, partecipazione civica e sostegno alle famiglie vulnerabili.. Il Consorzio Agrorinasce e IL Comune di Torre Annunziata hanno pubblicato tre manifestazioni di interesse rivolte agli enti del Terzo Settore per la gestione di tre diversi beni confiscati alla criminalità organizzata. L’iniziativa non si limita all’assegnazione degli spazi, ma avvia un percorso di co-progettazione per recuperare immobili segnati da abusivismo e vandalismo, trasformandoli in presidi di socialità. Le manifestazioni d’interesse riguardano il terreno agricolo in Contrada Ponte Zappella, un immobile in via Oplonti e tre appartamenti in via Pastore.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Torre Annunziata: beni confiscati. Al via altre tre manifestazioni d’interesse

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